"Тормозит работу депутатов": Аймагамбетов указал на проблемы в работе с госорганами

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Ирис Мамбур

Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании палаты заявил, что госорганы тормозят работу депутатов, требуя заключение правительства на инициируемые ими проекты законов, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов напомнил ключевую формулу политической системы Справедливого Казахстана, обозначенную главой государства: "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство".

"Сегодня депутаты работают в новых условиях – проекты законов, всестороннее обсуждение, в том числе на площадке Общественной палаты. К работе над проектами законов вовлекаются представители гражданской общественности – это ученые, эксперты... Однако в ходе первой сессии мы столкнулись с рядом вопросов, требующих решения", – заявил он.

Депутаты, по его словам, по Конституции имеют право законодательной инициативы.

"Особенностью нового созыва является то, что сами депутаты активно разрабатывают инициативные законопроекты по самым важным проблемам. Однако здесь мы видим слабую работу госорганов.

Например, мы разработали законопроекты по науке и научно-технологической политике. Было поручение президента. Правительство должно было внести до конца июня, но не внесло. Не успели. Или законопроекты об образовании, о культуре и так далее вынуждены были инициировать депутаты сами.

Но проблема в том, что госорганы считают, что разработка законопроектов является их прерогативой. Они смотрят сквозь пальцы на разработанные депутатами законопроекты", – подчеркнул мажилисмен.

Другая проблема, касается, по его словам, заключений правительства.

"В рабочих группах при обсуждении госорганы настаивают на направлении за заключением правительства практически всех норм. Однако… согласно конституции, на заключение правительства должны направляться только те нормы, которые носят затратный характер.

На практике же все наоборот: представители правительства постоянно требуют, чтобы все нормы направлялись на заключение правительства. Это тормозит работу над законопроектом, потому что заключения правительства на поправки депутатов поступают в мажилис через 4–5 месяцев", – пояснил Аймагамбетов.

Он указал на необходимость правительству четко определить, какие нормы требуют обязательного заключения и установить срок заключения на законопроект – не более одного месяца.

Также он указал на необходимость прекратить практику отрицательного заключения на поправки депутатов без внесения четкой редакции нормы от правительства.

Напомним, что Асхат Аймагамбетов был назначен министром просвещения 11 июня прошлого года. В начале января этого года покинул пост.

В начале февраля он стал преподавателем Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева.

В конце марта после выборов в мажилис парламента и маслихаты стал председателем Комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента VIII созыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026575-tormozit-rabotu-deputatov-aymagambetov-ukazal-na-problemy-v-rabote-s-gosorganami/