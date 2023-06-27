О возможном росте цен на некоторые марки бензина предупредили в Минэнерго

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сегодня в кулуарах кабмина рассказал, стоит ли ожидать казахстанцам дефицита топлива, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что в стране уже зарезервировали необходимый объем бензина АИ-92.

"У нас на 23 дня запас на нефтеперерабатывающих заводах, на нефтебазах. Рисков по АИ-92 нет", – заверил министр.

Другая ситуация, по его словам, складывается с бензином марки АИ-95.

"Определенные риски у нас появились по бензину АИ-95. Там, возможно, повышение цен, но это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок. Особенно в курортные зоны. В этой связи мы видим риски именно по 95-му бензину.

Здесь мы пытаемся ситуацию на контроле держать. Соответствующие совещания провели уже с нефтедобывающими организациями, сетевыми компаниями с просьбой обеспечить импорт необходимых объемов АИ-95 из Российской Федерации", – заявил глава Минэнерго.

Напомним, с 12 апреля текущего года в Казахстане вступил в силу приказ министра энергетики РК, который повышает предельные цены на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита топлива.

В первое время после начала действия приказа радикальных изменений в ценниках автозаправочных станций (АЗС) не наблюдалось. Эксперты связывали это явление с тем, что на нефтебазах еще находился приличный запас топлива, купленного по старым ценам. Однако со временем они все равно "поползли" вверх.

Между тем в конце мая мы рассказывали, что средняя цена одного литра бензина АИ-95 по итогам апреля установилась на уровне 218 тенге. Это первое повышение с начала 2023 года. Рост составил 1,87% за месяц.

Ценник у АИ-92 дорос в среднем до 199 тенге за литр (рост на 10,56%), а у летнего дизельного топлива – до 289 тенге (рост сразу на 19,92% за месяц).

При этом дороже всего АИ-92 обходится жителям Алматы, Астаны, Караганды и Кунаева – максимальные 205 тенге за литр. АИ-95 по самым высоким ценникам продают также в Кунаеве – 223 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026545-o-vozmozhnom-roste-tsen-na-nekotorye-marki-benzina-predupredili-v-minenergo/