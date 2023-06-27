Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

О возможном росте цен на некоторые марки бензина предупредили в Минэнерго

Опубликовано:

Машины едут на АЗС
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сегодня в кулуарах кабмина рассказал, стоит ли ожидать казахстанцам дефицита топлива, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что в стране уже зарезервировали необходимый объем бензина АИ-92.

"У нас на 23 дня запас на нефтеперерабатывающих заводах, на нефтебазах. Рисков по АИ-92 нет", заверил министр.

Другая ситуация, по его словам, складывается с бензином марки АИ-95.

"Определенные риски у нас появились по бензину АИ-95. Там, возможно, повышение цен, но это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок. Особенно в курортные зоны. В этой связи мы видим риски именно по 95-му бензину.

Здесь мы пытаемся ситуацию на контроле держать. Соответствующие совещания провели уже с нефтедобывающими организациями, сетевыми компаниями с просьбой обеспечить импорт необходимых объемов АИ-95 из Российской Федерации", заявил глава Минэнерго.

Напомним, с 12 апреля текущего года в Казахстане вступил в силу приказ министра энергетики РК, который повышает предельные цены на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита топлива.

В первое время после начала действия приказа радикальных изменений в ценниках автозаправочных станций (АЗС) не наблюдалось. Эксперты связывали это явление с тем, что на нефтебазах еще находился приличный запас топлива, купленного по старым ценам. Однако со временем они все равно "поползли" вверх.

Между тем в конце мая мы рассказывали, что средняя цена одного литра бензина АИ-95 по итогам апреля установилась на уровне 218 тенге. Это первое повышение с начала 2023 года. Рост составил 1,87% за месяц.

Ценник у АИ-92 дорос в среднем до 199 тенге за литр (рост на 10,56%), а у летнего дизельного топлива – до 289 тенге (рост сразу на 19,92% за месяц).

При этом дороже всего АИ-92 обходится жителям Алматы, Астаны, Караганды и Кунаева – максимальные 205 тенге за литр. АИ-95 по самым высоким ценникам продают также в Кунаеве – 223 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026545-o-vozmozhnom-roste-tsen-na-nekotorye-marki-benzina-predupredili-v-minenergo/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.