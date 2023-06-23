Токаев встретился с министром экологии Сулейменовой

Касым-Жомарт Токаев и Зульфия Сулейменова. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфией Сулейменовой, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент был проинформирован о ходе вегетации и вопросах лесного хозяйства и животного мира.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о принимаемых мерах по материально-техническому оснащению лесного хозяйства, в том числе за счет закупа техники и установки системы раннего обнаружения лесных пожаров.

Главе государства сообщили о начатых работах по обновлению норм положенности, в целях расширения перечня оборудования и оснащения пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений.

Кроме того, была представлена информация о принимаемых мерах по стабильному прохождению вегетационного периода в условиях поддержания цикла маловодья в основных речных бассейнах, особенно в южных регионах страны.

По итогам встречи президент указал на важность реализации комплекса мер по улучшению материально-технической базы природоохранных подразделений.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с правоохранительными органами в целях активного выявления и ликвидации нарушений природоохранного законодательства, в том числе привлечение нарушителей к уголовной ответственности.

Напомним, что 33-летняя Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов в январе этого года.

До этого с марта 2022 года она занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

После недавних разрушительных пожаров в Абайской области, в результате которых погибли свыше 10 человек, замгенпрокурора Жандос Умиралиев подтвердил, что Сулейменова вместе с экс-главой МЧС Юрием Ильиным и акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым будут допрошены.

В свою очередь Сулейменова заявила о готовности сотрудничать со следствием.

Также Умиралиев объяснил, что министр экологии находилась в Астане, а не выехала сразу на место ЧП, так как масштабы возгорания изначально были недооценены. При сильном ветре и температуре плюс 38 градусов верховой пожар очень быстро распространился.

Добавим, что после начала пожара в Абайской области она прибыла в регион, где присутствовала на встрече президента Касым-Жомарта Токаева с родственниками погибших работников лесного хозяйства, где не смогла сдержать слез.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026161-tokaev-vstretilsya-s-ministrom-ekologii-suleymenovoy/