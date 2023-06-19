Министр Сулейменова рассказала, почему не сдержала эмоций на встрече с родственниками погибших в Абайской области

Зульфия Сулейменова (справа). Кадр из видео: Telegram/aqorda_resmi

Министра экологии в кулуарах правительстве попросили рассказать, почему она прослезилась на встрече с родственниками погибших при пожаре в Абайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Зульфию Сулейменову спросили, были ли ее слезы знаком признания упущения или "слабости" в работе.

"Я не считаю, что слезы – это слабость, я человек искренний и искренне сопереживала семьям, потому что потерять близких людей, а в двух семьях - отец и сын.

Я посетила все эти семьи, все они так или иначе связаны с лесным хозяйством. Знала ли я это, когда мы были на встрече? Да, конечно, я искренне сопереживала и не считаю, что сопереживание является слабостью человека", – ответила министр.

Напомним, что после начала пожара в Абайской области в регион вылетела в том числе и глава Минэкологии Зульфия Сулейменова – в соцсетях появилось видео, где министр не смогла сдержать слез на встрече президента Касым-Жомарта Токаева с родственниками погибших работников лесного хозяйства.

Также Сулейменову спросили, вызывали ли ее в Генпрокуратуру по делу о пожаре в Абайской области, на что министр ответила, что готова сотрудничать со следствием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025444-suleymenova-rasskazala-pochemu-plakala-na-vstreche-s-rodstvennikami-pogibshih-v-abayskoy-oblasti/