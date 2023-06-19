Глава Минэкологии подтвердила, что Брекешев направлял представление на ее увольнение

Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава Минэкологии в кулуарах кабмина прокомментировала информацию о якобы ее конфликте с экс-главой ведомства Сериккали Брекешевым, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили рассказать, насколько достоверна информация о том, что у нее была конфликтная ситуация с экс-министром экологии Сериккали Брекешевым и что он, якобы, трижды подавал рапорт в Акорду об ее увольнении.

"Не знаю, откуда вы взяли трижды. Но то, что в конце года он направлял представление на мое освобождение, да, было дело", - признала Зульфия Сулейменова.

Только, по ее словам, вторую часть этой истории информационное поле умолчало.

"Дело в том, что в согласовании было отказано, потому что по каждому факту проводится проверка. Приведу пример. Говорится о том, что экологическое разрешение якобы я по надуманным причинам не даю. Во-первых, экологическое разрешение выдается комитетом экологического регулирования. Соответственно, это является непосредственной обязанностью председателя комитета, о котором было сказано. Вице-министры и министр не выдают в данном случае экологическое разрешение. У нас в функциональных обязанностях этого нет", - заявила она.

По ее данным, в прошлом году очень много предприятий получали с первого раза отказ. Эту ситуацию она назвала нормальной.

"Это достаточно нормально. С первого раза не все получают экологическое разрешение, я хочу вас уверить", - сказала глава Минэкологии.

Так, по ее словам, в прошлом году они достаточно большую работу провели по обоснованию и обеспечению финансирования ликвидации опасных отходов.

"Вы знаете, что у нас имеются объекты опасных отходов, которые решением суда переданы в республиканскую собственность и, в частности, мы на этот год заложили финансирование для ликвидации 125 видов химически опасных отходов бывшего Актауского завода пластических масс. То есть эту работу также я в роли вице-министра проводила вместе со своим департаментом и с "Жасыл даму". Поэтому в этой части сказать, что я, как вице-министр, была погружена достаточно дискуссионный вопрос. Я думаю, на основе сопоставления фактов было принято решение отказать в представлении (на увольнение – ред.)", - резюмировала Зульфия Сулейменова.

Напомним, что в начале 2023 года Касым-Жомарт Токаев сменил министра экологии и природных ресурсов Казахстана. 4 января Зульфия Сулейменова указом президента была назначена на эту должность.

Предшественник Сулейменовой Сериккали Брекешев был освобожден от занимаемого поста. Стоит отметить, что в феврале этого года он был назначен на должность заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз".

В апреле текущего года Сулейменова была переназначена на должность главы Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025475-glava-minekologii-podtverdila-chto-brekeshev-napravlyal-predstavlenie-na-ee-uvolnenie/