Экс-министр экологии Брекешев стал топ-менеджером "КазМунайГаза"

Сериккали Брекешев. Фото: gov.kz

Бывший министр экологии Казахстана Сериккали Брекешев назначен на должность заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз", сообщает официальный Telegram-канал нацкомпании.

Он будет курировать развитие газовых проектов.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в Павлодаре.

В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".

В 1998-2006 годах — инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО "Каракудукмунай".

В 2007-2014 годах работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

С 2015 года работал в структуре АО "КазТрансГаз": был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.

С марта 2020 года был вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В сентября 2021 года был назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов. В январе 2022 года президент переназначил его на этот пост. А спустя год, 4 января 2023-го, Токаев подписал указ об освобождении Брекешева от должности министра. На посту его сменила Зульфия Сулейменова.

Кроме того, заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" назначен Куаныш Кудайбергенов. Сообщается, что он будет курировать направление крупных нефтегазовых проектов.

Куаныш Кудайбергенов. Фото: t.me/samrukazynaofficial

Куаныш Кудайбергенов в разные годы работал инженером по бурению ЗАО "Интегра", техническим специалистом АО МНК "КазМунайТениз", менеджером департамента развития крупных нефтегазовых проектов АО НК "КазМунайГаз".

Занимал руководящие должности в ТОО "КМГ-Кансу Оперейтинг", "Ромпетрол C.A.".

С 2017 по 2021 год — директор департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК.

С июня 2021 года по январь 2023 года был заместителем генерального директора "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.".

Отмечается, что заместитель председателя правления по крупным нефтегазовым проектам Мурат Мунбаев покинул свой пост в декабре 2022 года по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007585-serikkali-brekeshev-naznachen-zamestitelem-predsedatelya-pravleniya-kazmunaygaz/