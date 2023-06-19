"Правила игры постоянно меняются": депутаты просят привлечь к ответственности руководство МСХ

Ербол Карашукеев. Фото: primeminister.kz

Депутат Серик Егизбаев сегодня на правчасе в мажилисе раскритиковал работу Министерства сельского хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Егизбаев заявил, что "правила игры" для аграриев постоянно меняются.

По его словам, только за период деятельности нынешнего руководящего состава – с сентября 2021 года по настоящее время – приказы о предоставлении субсидий были изменены более 20 раз.

"Как фермеры должны планировать свою работу, если государственная политика предоставления субсидий меняется каждые полгода? Необходимо установить постоянные и понятные правила предоставления субсидии министерству и не менять их не менее пяти лет", – заявил Егизбаев.

Вопросы, касающиеся функционирования единой государственной информационной системы субсидирования, неоднократно поднимались, в том числе в стенах парламента, но проблема, по мнению депутата, до сих пор не решена.

"В связи с возникновением особо сложной ситуации в этом вопросе комитет по аграрным вопросам мажилиса направил премьер-министру официальное письмо о привлечении к ответственности руководства МСХ", – заявил мажилисмен.

Напомним, в декабре прошлого года министра сельского хозяйства раскритиковали на заседании мажилиса – один из депутатов заявил, что глава МСХ выступил с красивым докладом о землях, возвращенных государству, однако "не назвал ни одной фамилии владельцев земель, которые на деле принадлежат акимам".

А в апреле Ербол Карашукеев рассказал о случаях обмана при заполнении данных в системе субсидирования АПК.

По его словам, ранее система выявила расхождения во введенных данных и реальных размерах некоторых фермерских хозяйств.

"Выявлены серьезные расхождения у ряда крупных фермерских хозяйств, где реальная площадь обрабатываемых земель меньше, чем было нарисовано вручную или, что называется, на глаз (указано – прим. ред.) в старом Qoldau (в старой версии системы – прим. ред.).

То есть норматив был завышен, суммы субсидий тоже. Если, например, условно, фермер обрабатывает 500 гектаров, вручную в старой системе он мог указать, что сеет 1000 гектаров, и получить субсидии выше положенных нормативов", – заявил министр.

Между тем сегодня глава МСХ Ербол Карашукеев рассказал о проводимой работе по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана. Он доложил о работе по увеличению посевных площадей плодоовощей.

"В текущем году овощные культуры размещены на площади 173,5 тыс. га. Картофель засеян на площади 197,6 тыс. га. В целом, валовый сбор овощных культур и картофеля позволяет полностью обеспечить нужды внутреннего рынка", – заверил Ербол Карашукеев.

Однако депутата Серика Егизбаева цифры не впечатлили. По его словам, статистические данные не отражают реальное положение дел в отрасли.

А депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос исчезновения яблонь в Алматинской области. Он спросил у главы МСХ, сколько яблоневых садов ведомство смогло вернуть в государственную собственность?

Глава МСХ Ербол Карашукеев заявил, что не может точно ответить на вопрос о яблонях.

"По возврату земель (возвращение в собственность государства неиспользуемых либо выданных с нарушениями сельхозземель – прим. ред.) – 5,2 млн га были возвращены. В этом году проводится работа по возвращению 2 млн га.

Сколько там яблоневых садов, я не могу точно сказать. Я прощу прощения, давайте мы предоставим ответ в письменном виде. Я не сомневаюсь, что там есть яблоневые сады, но сколько, я не могу вам сказать", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025399-pravila-igry-postoyanno-menyayutsya-deputaty-prosyat-privlech-k-otvetstvennosti-rukovodstvo-msh/