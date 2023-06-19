О негласном соревновании между акиматами заявил депутат

Мужчина за рабочим столом. Иллюстративное фото: Getty Images / nastinka

Депутат мажилиса Серик Егизбаев сегодня в ходе правчаса в мажилисе озвучил главную проблему в сельском хозяйстве, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе правчаса глава МСХ Ербол Карашукеев рассказал о проводимой работе по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана.

Он доложил о работе по увеличению посевных площадей плодоовощей.

"В текущем году овощные культуры размещены на площади 173,5 тыс. га. Картофель засеян на площади 197,6 тыс. га. В целом, валовый сбор овощных культур и картофеля позволяет полностью обеспечить нужды внутреннего рынка", – заверил Ербол Карашукеев.

Однако депутата Серика Егизбаева цифры не впечатлили.

"Все принимаемые правительством меры теряют, на наш взгляд, свою эффективность из-за, мягко говоря, не совсем достоверной статистики. И это стало уже системной проблемой всей сельскохозяйственной отрасли!

Статистические данные не отражают реальное положение дел в отрасли. Так, например, по цифрам мы производим достаточный объем картофеля, но при этом продолжаем его импортировать. Только за март-июнь из Пакистана будет импортировано 120 тысяч тонн картофеля", – заявил мажилисмен.

По его словам, статистика по производству сельхозпродукции завышена. И такой ситуации способствует, по оценке депутат, многолетнее негласное соревнование между акиматами из-за оценки эффективности их деятельности.

Напомним, в декабре прошлого года министра сельского хозяйства раскритиковали на заседании мажилиса – один из депутатов заявил, что глава МСХ выступил с красивым докладом о землях, возвращенных государству, однако "не назвал ни одной фамилии владельцев земель, которые на деле принадлежат акимам".

А в апреле Ербол Карашукеев рассказал о случаях обмана при заполнении данных в системе субсидирования АПК.

По его словам, ранее система выявила расхождения во введенных данных и реальных размерах некоторых фермерских хозяйств.

"Выявлены серьезные расхождения у ряда крупных фермерских хозяйств, где реальная площадь обрабатываемых земель меньше, чем было нарисовано вручную или, что называется, на глаз (указано – прим. ред.) в старом Qoldau (в старой версии системы – прим. ред.).

То есть норматив был завышен, суммы субсидий тоже. Если, например, условно, фермер обрабатывает 500 гектаров, вручную в старой системе он мог указать, что сеет 1000 гектаров, и получить субсидии выше положенных нормативов", – заявил министр.

Добавим, что в апреле Ербол Карашукеев был переназначен на пост главы Министерства сельского хозяйства. Впервые он был назначен на эту должность 1 сентября 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025377-o-neglasnom-sorevnovanii-mezhdu-akimatami-zayavil-deputat/