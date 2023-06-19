О роли акимов, олигархов и семьи Назарбаевых в вырубке яблонь в Алматы заявил депутат

Яблоневое дерево. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на правчасе в мажилисе депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос исчезновения яблонь в Алматинской области – он рассказал, кто, по его мнению, повлиял на то, что регион потерял 70% яблоневых садов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Алматинский регион. К сожалению, там идет срубка яблонь. Храпунов, Есимов, Сагинтаев (бывшие акимы Алматы – прим. ред.) в свое время приняли не совсем законные решения, в связи с чем мы потеряли около 70% яблоневых садов.

И когда проводилась ревизия, семья Назарбаевых и другие олигархи оказывали давление на инспекторов. Из-за этих незаконных мер мы не можем вернуть и восстановить яблоневые сады.

Скажите, на сегодняшний день сколько яблоневых садов вы смогли вернуть в государственную собственность? Вы знаете, сколько раньше принималось неправомерных постановлений", – заявил Базарбек.

Также депутат заявил, что в регионе переводят земли из сельхозназначения на другие цели и застраивают их. Базарбек предложил ввести мораторий для Алматинской области по смене назначения земель.

Глава МСХ Ербол Карашукеев заявил, что не может точно ответить на вопрос о яблонях.

"По возврату земель (возвращение в собственность государства неиспользуемых либо выданных с нарушениями сельхозземель – прим. ред.) – 5,2 млн га были возвращены. В этом году проводится работа по возвращению 2 млн га.

Сколько там яблоневых садов, я не могу точно сказать. Я прощу прощения, давайте мы предоставим ответ в письменном виде. Я не сомневаюсь, что там есть яблоневые сады, но сколько, я не могу вам сказать.

Что касается перевода земель из одной категории в другую. (…) Можно менять категорию, если это по генплану – если правомерно, мы поддержим.

Относительно вашего предложения по введению моратория – вы знаете, что экономика сейчас меняется, развивается, растет. Поэтому вопрос введения моратория нужно принимать обдуманно. Сейчас же ведь есть вопросы по расширению территории населенного пункта, но вообще, конечно, мы за сохранение этой категории земель (земель сельхозназначения – прим. ред.)", – ответил Карашукеев.

Напомним, еще в сентябре прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию по незаконному строительству и вырубке яблоневых садов на Каменском плато. Аким заявил, что дал отдельное поручение по этой ситуации.

"Городской прокуратурой совместно с управлением экологии и окружающей среды проведена работа. По многим проектам мы заморозили стройку, подали соответствующие исковые требования и заявления в суды, для того чтобы завершить процессы.

Вы правильно обратили внимание, что это произошло в 2014 году, когда были присоединены новые территории к городу из Талгарского района Алматинской области.

Такая же ситуация есть и в других районах. Мы приостановили незаконное строительство. Обратно просто так перевести целевое назначение не просто. Это бесконечное количество судебных исков. Количество выданных земельных участков за те годы составляет десятки тысяч", – сообщил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025392-o-roli-akimov-oligarhov-i-semi-nazarbaevyh-v-vyrubke-yablon-v-almaty-rasskazal-deputat/