Министр Карашукеев уличил некоторых фермеров в обмане государства

Поле. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о случаях обмана при заполнении данных в системе субсидирования АПК. Соответствующий пост он выложил на .

Карашукеев высказался о работе ЕГИСС (Единая государственная информационная система субсидирования АПК). Он отметил, что в Сети идут обсуждения по поводу неких препятствий в подаче заявки на получение субсидий.

По его словам, действительно, есть технические моменты, требующие решений, но в большинстве случаев этими препятствиями являются новые подходы в плане подтверждения данных заявителя.

Он рассказал, что ранее система выявила расхождения во введенных данных и реальных размерах некоторых фермерских хозяйств.

"Выявлены серьезные расхождения у ряда крупных фермерских хозяйств, где реальная площадь обрабатываемых земель меньше, чем было нарисовано вручную или, что называется, на глаз (указано – прим. ред.) в старом Qoldau (в старой версии системы – прим. ред.).

То есть норматив был завышен, суммы субсидий тоже. Если, например, условно, фермер обрабатывает 500 гектаров, вручную в старой системе он мог указать, что сеет 1000 гектаров, и получить субсидии выше положенных нормативов", – заявил министр.

Теперь, по его словам, фермеры не могут на глаз вводить площадь своих полей – их размеры должны быть подтверждены с помощью космического мониторинга.

"Есть еще вопиющий случай, когда введенные фермером в ручном режиме поля в системе Qoldau по факту никогда не возделывались. То есть субсидии были получены, а приобретенные удобрения, пестициды и семена на данном поле не использовались. Все это, естественно, отражается на всех показателях в АПК. Выделенных средств много, а эффекта мало", – добавил Карашукеев.

Также он отметил, что если раньше сельхозтоваропроизводитель мог по одной и той же счет-фактуре подать заявки на получение господдержки несколько раз, то сейчас на новой системе Gosagro это уже невозможно.

"Теперь, чтобы подать заявку с электронной счет-фактурой, ее перед этим необходимо заблокировать с продавцом товара. Тем самым полностью исключен риск отзыва (заявки – прим. ред.) после получения субсидии", – заявил министр.

Как сообщается в правилах субсидирования АПК, основной целью субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях, является повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах) АПК путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций.

Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий финансовый год с учетом согласованных с администратором и установленных рабочим органом (услугодателем) лимитов финансирования по каждому паспорту проекта.

С полным текстом правил можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016111-ministr-karashukeev-ulichil-nekotoryh-fermerov-v-obmane-gosudarstva/