"Бледно выглядеть будем все вместе": депутат о ситуации с луком в Казахстане

Лук. Иллюстративное фото: DBenitostock / Getty Images

Вице-спикер мажилиса парламента Альберт Рау сегодня на правительственном часе в мажилисе указал на противоречия в работе Министерства сельского хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-спикер Альберт Рау указал на противоречия в ситуации с насыщением рынка луком.

"У нас противоречие: насыщенный рынок, производим больше, чем потребляем (но цены высокие – прим. ред.). В чем причина этих всплесков? Как нам людям все это объяснять? Опять по факту бледно выглядеть всем вместе и брать на себя консолидированную ответственность?" – задался он вопросами.

В ответ глава МСХ Ербол Карашукеев признал, что производство лука в Казахстане превышает потребление в четыре раза.

"Даже несмотря на то, что предложение на овощи превышает спрос, в открытой рыночной экономике это не является гарантией того, что цены на них во внутреннем рынке будут стабильными.

По тому, что нужно снижать объемы производства лука, могу сказать, что мы полностью обеспечиваем себя этим овощем. Если мы решим вопросы с хранилищами, то лук можно будет хранить не до декабря, а до апреля, и цены станут стабильными", – заявил он.

Вице-министр торговли Арман Шаккалиев отметил, несмотря на то, что в Казахстане производится в два-три раза больше лука, в период межсезонья цены имеют взрывной характер.

"Но это ни для кого не новость, Альберт Павлович (Рау – вице-спикер мажилиса – прим. ред.), в каждое межсезонье у нас происходят всплески. Это связано с чем?

Во-первых, по луку россияне уже сегодня заранее контрактуют, агрессивный экспорт происходит. С поля берут по 35-50 тенге. Мы же не можем им закрывать экспорт. На чаше весов есть вторая проблема – скажут: "У нас все сгнило, мы его не продаем", – заявил вице-министр.

По его данным, из 1,2 млн на весь Казахстан требуется всего 300 тыс. тонн лука.

"Для того, чтобы обеспечить себя луком этой осенью, не нужны 94 млрд. Нам нужно всего лишь 25 тыс. тонн, чтобы мы могли оказывать влияние на ситуацию на рынке. 25 тыс. тонн – лук стоит 70 тенге, 10 тенге – это максимальная цена хранения.

По большому счету хранится пять месяцев, это 50 тенге к 70 (тенге – прим. ред.). Плюс наценка 15% и того, кругом-бегом: цена лука не должна превышать 170 тенге.

Поэтому в этом году, с этой осени, мы это и будем делать. Других вариантов нет. И все это будет погружено в информационную систему погруженности. То есть СПК выделяет деньги, мы видим, в каком овощехранилище он хранит, в какую торговую сеть он передает и через кассовый аппарат, чтобы этот чек купило население у нас", – заверил Арман Шаккалиев.

В январе этого года был временно введен запрет на экспорт лука из Казахстана на три месяца. В Министерстве сельского хозяйства объяснили, что данный шаг был предпринят для того, чтобы предотвратить массовый вывоз овоща из республики и стабилизировать цены на него.

Позже глава Минторговли сообщил, что в стране обнаружилось меньшее количество запасов лука, чем сообщалось в сезон. Причиной этого мог стать его вывоз по серым схемам.

С 8 апреля ранее введенный запрет на вывоз репчатого лука с территории страны был приостановлен. Однако при этом МСХ ввело квоты на экспорт продукта до 28 апреля в третьи страны и государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в размере 20 тыс. тонн.

В мае министр торговли Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане наблюдается агрессивный экспорт, особенно он касается овощей. Также он высказался о временном запрете экспорта лука.

"Для предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на 3 месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование. Данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы, на капусту и картофель", – заявил Жумангарин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025396-bledno-vyglyadet-budem-vse-vmeste-deputat-o-situatsii-s-lukom-v-kazahstane/