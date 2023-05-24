Депутат о налоге на ягоды и грибы: Их собирают бабушки и дедушки, с кого вы хотите взимать налоги

Грибы. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов высказал критику в отношении налога на сбор ягод и грибов в Казахстане, назвав его абсурдным, передает корреспондент NUR.KZ.

"Налог на сбор ягод и грибов… как будто в стране все важные задачи выполнены, остались только грибы и ягоды. Сбор ягод и грибов – это сезонное, и этим занимается, как правило, возрастное население, то есть бабушки, дедушки, внуки с ними, это 6+ и 60+.

И с кого правительство собирается взимать налоги? С них что ли? И их же потом предлагается штрафовать за незаконные сборы? Эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы, при том, что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется", – заявил депутат.

Он добавил, что этот налог имеет высокий коррупционный риск и создаст социальную напряженность.

"В мире распространена практика введения налога на вредные продукты питания. Такие налоги устанавливали в Дании, Египте, Эквадоре, Франции, Венгрии, США и других государствах.

Эти меры положительно повлияли на здоровье населения (…) В странах, где введен данный налог, до 70% производителей продуктов питания снизили содержание вредных компонентов. Мы полагаем, что правительству надо повышать налоги на вредные продукты, а не на полезные, как ягоды", – заявил Магеррамов.

Он предложил ввести подобный налог на вредные продукты в Казахстане и предоставлять ваучеры на полезные продукты для семей с низкими доходами.

Напомним, что с 1 января 2024 года будет введен налог на сбор дикорастущих грибов и ягод, об этом стало известно в апреле.

Тогда в КГД сообщили, что если на сегодняшний день налоги взимаются только за объекты, находящиеся на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы и ягоды, то со следующего года в объекты налогообложения будут включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

"Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений", – говорится в сообщении.

Позже в Минфине объяснили, что речь не идет о простых гражданах, а о предпринимателях, которые собираются использовать собранные плоды или растения в коммерческих целях.

Затем Комитет лесного хозяйства и животного мира пояснил, в каком количестве можно будет собирать ягоды и грибы бесплатно.

Так, предельные нормы за раз для одного человека будут установлены примерно на следующем уровне:

для лекарственных растений (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) – до 10 кг;

для плодов и ягод – до 20 кг;

для грибов – до 25 кг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021866-deputat-o-naloge-na-yagody-i-griby-ih-sobirayut-babushki-i-dedushki-s-kogo-vy-hotite-vzimat-nalogi/