Аслан Аталыков возглавил Комитет миграционной службы МВД

Аслан Аталыков. Фото: t.me/police_of_kz

Председателем Комитета миграционной службы МВД назначен полковник полиции Аталыков Аслан Базарбаевич, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность председателя Комитета миграционной службы МВД назначен полковник полиции Аталыков Аслан Базарбаевич, ранее исполнявший обязанности председателя этого же комитета", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, представляя руководящему составу министерства нового руководителя миграционной службы, отметил опыт его работы на различных ответственных должностях в правоохранительных органах, высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

Добавим, что Комитет миграционной службы, согласно информации на сайте, является ведомством Министерства внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим в пределах компетенции межведомственную координацию и реализацию государственной политики в сфере миграции, мониторинг, анализ и прогнозирование миграционных процессов, а также организацию работы по вопросам беженцев и гражданства РК.

Ранее также сообщалось, что глава МВД Марат Ахметжанов представил личному составу нового начальника ДП Карагандинской области. Им стал Санжар Адилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020246-aslan-atalykov-naznachen-predsedatelem-komiteta-migratsionnoy-sluzhby-mvd/