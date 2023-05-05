Токаев высказался об опасных объектах хранения боеприпасов в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании заявил, что перед страной сейчас стоит сложная задача по трансформации армии, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

"Существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии. Сегодня перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии. Мы строим новые гарнизоны, военные городки и заставы там, где их раньше не было. Проводятся мероприятия по оперативному оборудованию территории страны", – заявил глава государства.

По его словам, что правительству и акиматам следует активно содействовать развитию военной инфраструктуры.

"Опасные объекты хранения боеприпасов выносятся за пределы населенных пунктов. Неправильно перекладывать всю ответственность за эту большую работу только на силовые структуры. Правительству и акиматам следует активно содействовать развитию военной инфраструктуры", – сказал президент.

Во время выступления на всеармейском совещании в Астане Касым-Жомарт Токаев затронул тему дедовщины и насилия в армии. По его словам, необходимо воспитывать в военнослужащих чувства патриотизма, человечности и доброты, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению слова "гражданин".

Напомним, в июне 2019 года на территории воинской части города Арыси Туркестанской области прогремел сильный взрыв. Всех жителей тогда эвакуировали. В результате инцидента погибли три человека, сотни домов и зданий были разрушены.

Позже на скамье подсудимых оказались 15 военнослужащих и один бизнесмен. 12 из 16 подсудимых получили реальные сроки.

А 26 августа 2021 года вечером в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, началось возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате пожара произошел взрыв.

В конце марта прошлого года стало известно, что инженерно-саперные подразделения ВС РК начали работу по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019581-tokaev-vyskazalsya-ob-opasnyh-obektah-hraneniya-boepripasov-v-kazahstane/