Как можно остановить дедовщину и насилие в армии, рассказал Токаев

Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На всеармейском совещании в Астане Касым-Жомарт Токаев высказался о дедовщине и насилии в армии и рассказал, как их предотвратить, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что солдаты должны быть не только мужественными, но и образованными.

"Мы должны воспитывать в военнослужащих чувства патриотизма, человечности и доброты, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению слова "гражданин". Таким образом, армия должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания", - заявил он.

По мнению президента, это поможет предотвратить насилие и дедовщину.

"Сегодня на мероприятии присутствует много уважаемых ветеранов, обладающих большим жизненным опытом. Они пользуются заслуженным почетом. Их знания и опыт нужно эффективно использовать в деле воспитания молодых воинов", - добавил Токаев.

Отметим, в прошлом году стало известно, что казахстанцы, отслужившие в армии, смогут поступать в вузы на льготной основе. В течение двух лет после срочной службы юношей будут зачислять в университеты без учета ЕНТ.

Напомним, сегодня Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев провел всеармейское совещание.

На совещании президент высказался об опасных объектах хранения боеприпасов в Казахстане, заявил об увеличении зарплат некоторой категории военных, а также еще раз напомнил, что все вопросы должны решаться в рамках международного права в соответствии с уставом ООН.

Кроме того, глава государства вручил награды пятерым военнослужащим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019568-tokaev-rasskazal-kak-mozhno-ostanovit-dedovschinu-i-nasilie-v-armii/