Взрывы на складах боеприпасов в Казахстане: саперы возобновят работы по ликвидации последствий

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

С завтрашнего дня, 28 марта, инженерно-саперные подразделения ВС РК приступают к работам по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области, сообщается на официальном сайте Минобороны Казахстана.

Как отметили в оборонном ведомстве, мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта "Безопасная страна" и поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

В Арыси фрагменты будут вывозиться с технической территории складов на специально оборудованный полигон для уничтожения путем подрыва.

На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов на месте. Часть боеприпасов также будет вывезена и уничтожена на специальных полигонах, пояснили в Минобороны РК.

В общей сложности к работам привлекаются более 650 военных специалистов.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности местного населения, подчеркнули в ведомстве.

Работы по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области продлятся до конца ноября текущего года.

Напомним, в июне 2019 года на складах военного терминала, расположенных в непосредственной близости от Арыси, началось возгорание, а затем последовали взрывы и разброс снарядов. Всех жителей срочно эвакуировали.

В результате инцидента погибли три человека, сотни домов и зданий были разрушены.

На скамье подсудимых оказались 15 военнослужащих и один бизнесмен. 12 из 16 подсудимых получили реальные сроки.

Также в августе 2021 года в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962299-vzryvy-na-skladah-boepripasov-v-kazahstane-sapery-vozobnovyat-raboty-po-likvidatsii-posledstviy/