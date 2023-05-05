Токаев вручил госнаграды военным, правоохранителям и спасателям (фото)

Касым-Жомарт Токаев вручает награду. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Он отметил, что эти праздники олицетворяют преемственность между старшим поколением, защищавшим Родину в испытаниях прошлого, и поколением воинов независимого государства.

"Казахи – народ со славной историей. Мы потомки великих батыров, не позволивших никому из врагов посягнуть на нашу священную землю. Мы наследники доблестных героев, победивших в страшной войне.

Сегодня наши силовые структуры зорко стоят на страже безопасности Казахстана. Долг каждого гражданина – сохранить надежный фундамент нашей государственности. Это также профессиональная обязанность тех, кто посвятил свою жизнь военной службе.

Казахстан – миролюбивое государство. Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми зарубежными странами. Мы считаем необходимым разрешать любые вопросы между государствами мирным путем.

Однако мы не можем проявлять беспечность, в любых условиях важно сохранять бдительность. Укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны – одна из важнейших задач", – сказал глава государства.

В завершение президент поблагодарил всех соотечественников, обеспечивающих стабильность и безопасность нашего государства.

Сегодня глава государства также подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов". Так, новые звания присвоены сотрудникам МВД, МЧС, КНБ, а также военнослужащим ВС РК.

Напомним также, что в эти выходные в Казахстане будут праздновать День защитника Отечества и День Победы. В связи с этим казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд – с субботы, 6 мая, до вторника, 9 мая.

Ранее сообщалось, что президент примет участие в ряде мероприятий, приуроченных к этим праздникам. Так, сегодня, 5 мая, президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане – почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

При этом, отметим, что в этом году в Казахстане решили не проводить военный парад в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества в целях экономии. А традиционный марш ко Дню Победы "Ер есімі – ел есінде" в Алматы пройдет в онлайн-формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019544-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii-vrucheniya-gosnagrad/