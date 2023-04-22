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Как будут отдыхать казахстанцы в мае

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Цветы распускаются весной в городе
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В мае у казахстанцев будет сразу три дополнительных выходных дня в честь праздников. Как будут отдыхать жители страны, сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".

В мае в Казахстане будут отмечаться сразу три государственных праздника:

  • Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
  • День защитника Отечества – 7 мая;
  • День Победы – 9 мая.

Так, сначала, согласно официальному календарю праздников, жители республики будут отдыхать три дня – с субботы, 29 апреля, до понедельника, 1 мая.

При этом следующие за ними выходные получатся еще длиннее – с субботы, 6 мая, до вторника, 9 мая. Выходной в честь Дня защитника Отечества, выпавший в этом году на воскресенье, будет перенесен на понедельник, 8 мая.

Добавим, что согласно закону "О праздниках в РК", государственные праздники – это праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

В целом, государственными праздниками в Казахстане являются:

  • Новый год – 1-2 января;
  • Международный женский день – 8 марта;
  • Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
  • День защитника Отечества – 7 мая;
  • День Победы – 9 мая;
  • День столицы – 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
  • День независимости – 16 декабря.

Также в стране отмечаются национальные, профессиональные и иные праздники.

Единственным национальным праздником в стране является День Республики, отмечаемый 25 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017821-kak-budut-otdyhat-kazahstantsy-v-mae/

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