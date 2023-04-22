Как будут отдыхать казахстанцы в мае
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В мае у казахстанцев будет сразу три дополнительных выходных дня в честь праздников. Как будут отдыхать жители страны, сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".
В мае в Казахстане будут отмечаться сразу три государственных праздника:
- Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
- День защитника Отечества – 7 мая;
- День Победы – 9 мая.
Так, сначала, согласно официальному календарю праздников, жители республики будут отдыхать три дня – с субботы, 29 апреля, до понедельника, 1 мая.
При этом следующие за ними выходные получатся еще длиннее – с субботы, 6 мая, до вторника, 9 мая. Выходной в честь Дня защитника Отечества, выпавший в этом году на воскресенье, будет перенесен на понедельник, 8 мая.
Добавим, что согласно закону "О праздниках в РК", государственные праздники – это праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.
Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
В целом, государственными праздниками в Казахстане являются:
- Новый год – 1-2 января;
- Международный женский день – 8 марта;
- Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
- День защитника Отечества – 7 мая;
- День Победы – 9 мая;
- День столицы – 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
- День независимости – 16 декабря.
Также в стране отмечаются национальные, профессиональные и иные праздники.
Единственным национальным праздником в стране является День Республики, отмечаемый 25 октября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017821-kak-budut-otdyhat-kazahstantsy-v-mae/