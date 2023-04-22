Как будут отдыхать казахстанцы в мае

Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В мае у казахстанцев будет сразу три дополнительных выходных дня в честь праздников. Как будут отдыхать жители страны, сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".

В мае в Казахстане будут отмечаться сразу три государственных праздника:

Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;

День защитника Отечества – 7 мая;

День Победы – 9 мая.

Так, сначала, согласно официальному календарю праздников, жители республики будут отдыхать три дня – с субботы, 29 апреля, до понедельника, 1 мая.

При этом следующие за ними выходные получатся еще длиннее – с субботы, 6 мая, до вторника, 9 мая. Выходной в честь Дня защитника Отечества, выпавший в этом году на воскресенье, будет перенесен на понедельник, 8 мая.

Добавим, что согласно закону "О праздниках в РК", государственные праздники – это праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

В целом, государственными праздниками в Казахстане являются:

Новый год – 1-2 января;

Международный женский день – 8 марта;

Наурыз мейрамы – 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;

День защитника Отечества – 7 мая;

День Победы – 9 мая;

День столицы – 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;

День независимости – 16 декабря.

Также в стране отмечаются национальные, профессиональные и иные праздники.

Единственным национальным праздником в стране является День Республики, отмечаемый 25 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017821-kak-budut-otdyhat-kazahstantsy-v-mae/