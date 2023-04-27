Новую госнаграду в Казахстане предложил учредить Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на XXXII сессии АНК предложил учредить в Казахстане новую государственную награду и две премии, передает корреспондент NUR.KZ.

Новые премии, по предложению Токаева, будут поощрять граждан, которые помогают "укреплять гармонию и согласие" в стране.

"Предлагаю учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана. Первая – за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая – за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы. При этом размер денежного вознаграждения должен быть, как минимум не меньше государственной премии", - заявил Токаев.

Также он предложил учредить в стране новый орден.

"Более того, следует утвердить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации". Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года. Уверен, признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства", - сообщил президент.

Напомним, сегодня, 27 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXXII сессии АНК. Она состоялась во Дворце мира и согласия в Астане. Повестка мероприятия - "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

Президент в ходе своего выступления похвалил казахстанцев, запускающих челленджи в соцсетях. Он считает хорошими челленджи в социальных сетях, в которых наши граждане разной этнической принадлежности говорят о сплоченности нашего народа, отсутствии дискриминации в стране.

Глава государства также заявил, что в публичном поле выросло число фейков, с помощью которых из-за рубежа пытаются разжечь рознь между людьми и подорвать госбезопасность. По словам президента, провокации на межэтнической и языковой почве будут жестко пресекаться.

Касым-Жомарт Токаев на XXXII сессии АНК заявил, что большинство войн и конфликтов в мире происходит из-за национального высокомерия. Президент подчеркнул, что патриотизм нельзя путать с национальным чванством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018524-novuyu-gosnagradu-v-kazahstane-predlozhil-uchredit-tokaev/