Челлендж ко Дню благодарности запустили в Казнете

Объятие. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские СМИ и паблики в социальных сетях запустили челлендж ко Дню благодарности – казахстанцам предлагают позвонить близким и поблагодарить их, передает NUR.KZ.

Соответствующий пост появился в Instagram-паблике kazakh_inform.

"1 марта – потрясающая возможность поблагодарить друзей и близких за потрясающие эмоции. Воспользуйся шансом и позвони самым родным людям, чтобы сказать им спасибо за все, и за то, что они есть в твоей жизни!" – говорится в описании к публикации.

Такая же публикация появилась и в Instagram-паблике qazaqstan.24, но уже на казахском языке.

Идею подхватили еще несколько страниц и пабликов Казнета.

К слову, некоторые пользователи решили оставить слова благодарности своим близким в комментариях к публикациям. А некоторые посетовали, что им некому позвонить и некого поблагодарить.

Согласно информации на сайте посольства Казахстана в России, идея праздника День благодарности принадлежит первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, призвавшему отмечать его как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие, принявшим переселенцев из других краев как родных.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011266-chellendzh-ko-dnyu-blagodarnosti-zapustili-v-kaznete/