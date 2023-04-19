Смаилов заявил о росте ВВП Казахстана почти на 5 процентов

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны рассказал о росте экономических показателей, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

По словам премьера, на сегодняшний день национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста.

Он подчеркнул, что несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году реальный рост экономики составил 3,2%.

В страну привлечено 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, обеспечен 18-процентный рост. А реальный объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8%.

Смаилов отметил, что внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил 134 млрд долларов.

Количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27% до более 1,8 млн ед. - общая численность занятых в этом секторе людей выросла на 13% и достигла 3,9 млн человек.

В результате доля МСБ в экономике составила уже 36% (33,5% годом ранее).

Также глава правительства поделился итогами первого квартала текущего года.

По его словам, принятые в текущем году меры позволили обеспечить стабильное развитие экономики. Так, в январе-марте реальный рост ВВП составил 4,9%.

Положительная динамика формируется по всем основным направлениям:

в строительстве зафиксирован рост на 16%;

в торговле – на 12%;

в транспортной сфере – на 8%;

в обрабатывающей промышленности – на 5,4%.

Смаилов сообщил, что за три месяца инвестиции в основной капитал увеличились на 16%, а доходы государственного бюджета – на 24%.

Это позволило при уточнении республиканского бюджета на текущий год выделить дополнительно 2,2 трлн тенге на социальные выплаты, развитие здравоохранения, образования, реального сектора экономики и инфраструктуры.

Международные резервы Казахстана составили 94 млрд долларов. Как уточнил премьер, активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на 3 млрд долларов и достигли 58 млрд долларов.

Подчеркивается, что международные рейтинговые агентства подтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана, а агентство Standard&Poor's в марте текущего года улучшило свой прогноз касательно нашей экономики.

Напомним, что сегодня в Астане состоялось совещание по социально-экономическим вопросам с представителями правительства, парламента и акиматов под председательством Касым-Жомарта Токаева.

Согласно Британской энциклопедии, валовой внутренний продукт (ВВП) - общая рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных экономикой страны за определенный период времени. Он включает все конечные товары и услуги - то есть те, которые производятся экономическими агентами, находящимися в данной стране, независимо от формы собственности, и которые не перепродаются в какой-либо форме. Он используется во всем мире в качестве основного показателя объема производства и экономической активности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017348-smailov-zayavil-o-roste-vvp-pochti-na-5-protsentov/