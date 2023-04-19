Началось совещание Токаева со спикерами парламента, правительством и акимами

Совещание в Акорде. Фото: t.me/aqorda_resmi

В Астане началось совещание по социально-экономическим вопросам с представителями правительства, парламента и акиматов под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

В мероприятии принимают участие:

премьер-министр РК;

спикеры обеих палат парламента;

руководители государственных органов, подотчетных президенту;

члены правительства;

акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов;

руководители парламентских фракций и комитетов сената и мажилиса;

председатели областных и районных маслихатов.

Напомним, последнее совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента глава государства провел в середине прошлого месяца. Тогда Токаев назвал одной из главных задач правительства повышение качества жизни людей. Кроме того, президент указал на необходимость усилить взаимодействие госорганов с гражданами и призвал руководителей ведомств проводить встречи с населением и личные приемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017331-nachalos-soveschanie-tokaeva-so-spikerami-parlamenta-pravitelstvom-i-akimami/