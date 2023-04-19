Началось совещание Токаева со спикерами парламента, правительством и акимами
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В Астане началось совещание по социально-экономическим вопросам с представителями правительства, парламента и акиматов под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.
В мероприятии принимают участие:
- премьер-министр РК;
- спикеры обеих палат парламента;
- руководители государственных органов, подотчетных президенту;
- члены правительства;
- акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов;
- руководители парламентских фракций и комитетов сената и мажилиса;
- председатели областных и районных маслихатов.
Напомним, последнее совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента глава государства провел в середине прошлого месяца. Тогда Токаев назвал одной из главных задач правительства повышение качества жизни людей. Кроме того, президент указал на необходимость усилить взаимодействие госорганов с гражданами и призвал руководителей ведомств проводить встречи с населением и личные приемы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017331-nachalos-soveschanie-tokaeva-so-spikerami-parlamenta-pravitelstvom-i-akimami/