Политика и экономика
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Началось совещание Токаева со спикерами парламента, правительством и акимами

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Совещание в Акорде
Совещание в Акорде. Фото: t.me/aqorda_resmi

В Астане началось совещание по социально-экономическим вопросам с представителями правительства, парламента и акиматов под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

В мероприятии принимают участие:

  • премьер-министр РК;
  • спикеры обеих палат парламента;
  • руководители государственных органов, подотчетных президенту;
  • члены правительства;
  • акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов;
  • руководители парламентских фракций и комитетов сената и мажилиса;
  • председатели областных и районных маслихатов.

Напомним, последнее совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента глава государства провел в середине прошлого месяца. Тогда Токаев назвал одной из главных задач правительства повышение качества жизни людей. Кроме того, президент указал на необходимость усилить взаимодействие госорганов с гражданами и призвал руководителей ведомств проводить встречи с населением и личные приемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017331-nachalos-soveschanie-tokaeva-so-spikerami-parlamenta-pravitelstvom-i-akimami/

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