Отслужившие в армии казахстанцы смогут поступить в вузы без сдачи ЕНТ

Солдаты. Иллюстративное фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Со следующего года казахстанцы, отслужившие в армии, смогут поступать в вузы на льготной основе. В течение двух лет после срочной службы юношей будут зачислять в университеты без учета Единого национального тестирования. Главы профильных министерств подписали соглашение о сотрудничестве, передает телеканал КТК.

"Солдаты, отслужившие срочную службу, будут получать возможность без конкурса, то есть, не сдавая ЕНТ, получать высшее образование на базе только тех вузов, которые подключились к этой инициативе. Либо платно – за свой счет, либо за счет внутреннего так называемого гранта", – сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Отмечается, что поступить в университет на платной основе без ЕНТ сможет после дембеля каждый срочник. А солдатам-отличникам будут даже выделять гранты за счет самих вузов. Претендентов на бесплатное высшее образование определят по числу баллов, набранных за период службы в армии.

Соглашение подписали руководители больше 50 университетов. Планируется предоставлять ежегодно порядка трех тысяч льготных мест. Это почти 10% от количества призывников.

"Эта система уже будет действовать для наших ребят, которые осенью призываются. Те ребята, которые будут увольняться, помимо всего, оценочные показатели будут сохраняться в течение двух лет. Вы знаете, ребята весной увольняются, осенью увольняются – и, чтобы у них не было вот этого полугодичного срока, мы им даем возможность до двух лет сохранить этот рейтинг и выбрать для себя профессию", – добавил министр обороны Руслан Жаксылыков.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в Казахстане солдатам-срочникам хотят дать отсрочку по кредитам и льготы по комуслугам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994270-otsluzhivshie-v-armii-kazahstantsy-smogut-postupit-v-vuzy-bez-sdachi-ent/