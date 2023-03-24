Токаев принял нового главу Международного финансового центра "Астана"

Касым-Жомарт Токаев и Ренат Бектуров. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Президент был проинформирован о работе Международного финансового центра "Астана" по развитию инновационных финансовых продуктов и услуг, укреплению инвестиционной привлекательности страны, а также взаимодействию с ключевыми бизнес-партнерами в рамках обновленной стратегии развития МФЦА.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли Центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.

Глава государства отметил важную роль МФЦА в создании инфраструктуры и условий для привлечения иностранных инвестиций, а также в развитии фондового рынка и экономики Казахстана.

️Президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности Центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Напомним, что Ренат Бектуров стал управляющим МФЦ "Астана" в январе текущего года - он сменил Кайрата Келимбетова. Ранее Бектуров занимал пост председателя правления фондовой биржи Astana International Exchange.

Отметим, согласно Конституционному закону о МФЦА, Международный финансовый центр "Астана" - территория в пределах города Астаны, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере (благоприятный налоговый режим и льготы на операционную деятельность). Целью данного центра является формирование ведущего международного центра финансовых услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013967-tokaev-obsudil-privlechenie-inostrannyh-investitsiy-s-glavoy-mftsa/