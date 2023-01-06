Ренат Бектуров стал управляющим МФЦ "Астана"

Ренат Бектуров. Фото: aix.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым назначил Рената Бектурова на должность управляющего МФЦ "Астана". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Бектурова Рената Нурмолдаевича управляющим Международным финансовым центром "Астана", – говорится в тексте указа главы государства.

Отметим, что Ренат Бектуров занимал должность председателя правления фондовой биржи Astana International Exchange. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Он имеет степень магистра в области банковского дела и финансов с отличием от Университета Лестера, а также степень сертифицированного финансового аналитика (CFA Charter Holder).

За свою карьеру являлся также финансовым директором AIX, занимал должность руководителя отделом развития управления активами Администрации МФЦА, возглавлял казначейство в Национальной инвестиционной корпорации Национального банка Казахстана.

Кроме того, Бектуров работал в Банке развития Казахстана и участвовал в ряде знаковых сделок на рынке долгового капитала, таких как первый выпуск сукук в регионе СНГ.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Ранее президент освободил Кайрата Келимбетова от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004453-renat-bekturov-stal-upravlyayuschim-mfts-astana/