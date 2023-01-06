Токаев освободил Кайрата Келимбетова от должности управляющего МФЦА

Кайрат Келимбетов. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Кайрата Келимбетова от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана", передает официальный сайт Акорды.

"Указом главы государства Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана", - говорится в тексте указа президента.

Напомним, Кайрат Келимбетов был назначен управляющим МФЦА распоряжением президента Республики Казахстан 24 декабря 2015 года. Теперь на его должность указом главы государства назначен Ренат Бектуров.

В сентябре 2020 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании двух новых ведомств. Это Агентство по стратегическому планированию и реформам и Агентство по защите и развитию конкуренции.

Через несколько дней главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан был назначен управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004452-tokaev-osvobodil-kayrata-kelimbetova-s-dolzhnosti/