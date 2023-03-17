Специальную экономическую зону G4 City создали в Алматинской области

Макет проекта G4 City. Фото: t.me/bort_01

Кабмин Казахстана принял постановление, согласно которому в Алматинской области до 2048 года создана специальная экономическая зона G4 City, сообщает Telegram-канал правительства РК.

Площадь СЭЗ - 30 тысяч гектаров.

G4 City располагается к северу от Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы – Кунаев), на территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.

Карта. Скриншот: google.kz/maps

"Ожидается, что новая экономическая зона обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который, в свою очередь, даст новый импульс развитию всего региона", - говорится в сообщении правительства.

Так, до 2048 года в рамках СЭЗ планируется:

привлечь порядка 3,7 трлн тенге инвестиций;

произвести товаров и услуг более чем на 17 трлн тенге;

создать порядка 60 тыс. рабочих мест.

Согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из 4 тематических районов:

Gate City – деловой и финансовый центр;

– деловой и финансовый центр; Golden District – образовательный и медицинский хаб;

– образовательный и медицинский хаб; Growing District – инновационно-индустриальная и торгово-логистическая зоны;

– инновационно-индустриальная и торгово-логистическая зоны; Green District – туристический кластер.

Предполагается, что в G4 City будет проживать порядка 2,2 млн человек.

Проект G4 City

Как сообщается на сайте самого проекта, G4 - это четыре структурно объединенных, уникальных современных умных города, располагающихся вдоль республиканской трассы Алматы–Усть–Каменогорск (на участке Алматы-Кунаев).

Основная задача проекта – создание новых умных городов мегаполиса Алматы с благоприятными условиями для интенсивного развития бизнеса и комфортной жизни населения.

Идея проекта появилась еще в 2008 году. В 2016 году сообщалось, что строительство домов в Gate City намечено на 2017 год.

В 2019 году, несмотря на то, что более ранние генпланы строительства признавались утратившими силу, в правительстве заявили, что намерены завершить проект. Часть коммуникаций уже была проложена. С тех пор запуск несколько раз откладывали по разным причинам.

Отметим, ранее сообщалось, что на реализацию проекта из бюджета выделили 35,9 млрд тенге, которые были потрачены на разработку и утверждение генеральных планов городов-спутников.

В августе прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить сроки утверждения концепции генплана по развитию городов G4 City.

А в октябре прошлого года с ходом строительства G4 City ознакомился глава государства Касым-Жомарт Токаев. Тогда президент отмечал, что в рамках G4 City следует рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильем. Он также призвал уделить больше внимания социальной направленности проекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013251-spetsialnuyu-ekonomicheskuyu-zonu-g4-city-sozdali-v-almatinskoy-oblasti/