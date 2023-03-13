Токаеву доложили о разработке закона по усилению защиты прав казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев и Азамат Ескараев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Азамата Ескараева и заслушал отчет о результатах деятельности органов юстиции и о планах на предстоящий период, передает официальный сайт президента РК.

Президенту были представлены направления работы, по которым будет проводится дальнейшее реформирование.

Министр сообщил о завершении ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, в рамках которой был проведен анализ более 1000 статей и 1200 предложений. В результате разработан соответствующий законопроект, учитывающий вопросы усиления защиты прав граждан и предпринимателей и позволяющий исключить необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования.

По словам Азамата Ескараева, принимаются комплексные меры по повышению качества законодательства. В частности, предусмотрены мероприятия по усилению работы межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности; обеспечению стабильности законодательства путем широкого вовлечения представителей научного сообщества; усилению информационного сопровождения реформ.

Президент также был ознакомлен с пулом из 12 проектов, предусматривающих меры по автоматизации и цифровизации курируемых вопросов и государственных услуг.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства и усиление защиты прав граждан.

Добавим, что, согласно информации на сайте Министерства юстиции РК, ведомство осуществляет правовое обеспечение деятельности государства, поддерживает режим законности в работе госорганов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

Напомним, Азамат Ескараев был назначен министром юстиции в январе текущего года, сменив на посту Каната Мусина.

Между тем сегодня, 12 марта, Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и мегаполисов, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны.

В рамках своего выступления глава государства раскритиковал работу комиссий по ономастике. По его словам, в последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе.

Кроме того, Токаев подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Он предупредил, что люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны.

Также глава государства поручил акимам во взаимодействии с компетентными органами усилить работу в сфере религии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012705-tokaevu-dolozhili-o-razrabotke-zakona-po-usileniyu-zaschity-prav-kazahstantsev/