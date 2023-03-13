Токаев: Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно

Беспорядки в Алматы. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев провел сегодня заседание, в котором приняли участие премьер-министр, руководители государственных органов и акимы регионов, передает сайт Акорды.

Одной из главных задач правительства и акимов областей глава государства назвал повышение качества жизни людей.

Токаев подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив.

"Мы не допустим действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия.

Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы, они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны.

Как я уже не раз говорил, нам нужно, прежде всего, верховенство закона. Если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок. Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание.

Единство народа – залог успешной реализации реформ. Поэтому мы должны сплоченно трудиться. Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив", – сообщил президент.

Напомним, в рамках своего выступления глава государства раскритиковал работу комиссий по ономастике.

Прочитать подробнее, о чем говорил Токаев на заседании, можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012689-tokaev-borba-s-provokatsiyami-dolzhna-vestis-v-ramkah-zakona-operativno-i-sistemno/