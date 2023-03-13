Токаев поручил акимам усилить работу в сфере религии

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев на совещании с участием премьер-министра, руководителей госорганов, акимов областей и городов поручил усилить работу в сфере религии, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

"Нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Безусловно, это очень важный вопрос. Если мы оставим его на самотек, то можем утратить наши национальные традиции. Поручаю акимам во взаимодействии с компетентными органами усилить работу в сфере религии", - сказал Токаев.

Сегодня, 12 марта, Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и мегаполисов, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений президента.

Кроме того, в рамках своего выступления глава государства раскритиковал работу комиссий по ономастике. По его словам, в последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Он заявил, что местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать.

Между тем Токаев подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив. Он предупредил, что люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012690-vazhno-prodvigat-traditsionnyy-islam-tokaev-poruchil-akimam-usilit-rabotu-v-sfere-religii/