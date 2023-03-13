Токаев: Стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе, не следует этого допускать

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в ходе сегодняшнего совещания с участием премьер-министра, руководителей госорганов, а также акимов обратил внимание на памятники, которые открывают в Казахстане, сообщается на официальном сайте Акорды.

В рамках своего выступления глава государства раскритиковал работу комиссий по ономастике.

"В последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания. Продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях.

Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе данного мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений президента.

Напомним, что в январе депутат сената Мурат Бахтиярулы попросил кабмин пересмотреть ономастическую госполитику. По его словам, были восстановлены исторические названия казахских населенных пунктов, озер, рек, которые в свое время были изменены по политическим мотивам.

Отметим, согласно закону "О языках", ономастическая комиссия – консультативно-совещательный орган.

Он вырабатывает предложения по:

формированию единых подходов по наименованию и переименованию административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, аэропортов, портов, железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, станций метрополитена, автовокзалов, автостанций, физико-географических и других объектов государственной собственности на территории Республики Казахстан;

уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, а также восстановлению и сохранению исторических названий как составной части историко-культурного наследия Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012687-tokaev-esli-vse-budut-stavit-pamyatniki-isklyuchitelno-svoim-predkam-v-strane-votsaryatsya-traybalizm/