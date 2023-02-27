Смаилов отчитался перед Токаевым о бюджете на 2023 год

Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Президент заслушал отчет премьер-министра Алихана Смаилова о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год, сообщает сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне.

Реальный рост ВВП Казахстана планируется на уровне 4%, цена на нефть – 85 долларов за баррель.

Как сообщил премьер-министр, расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 трлн тенге за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета.

В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы на развитие малых и моногородов, реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі», обеспечение населенных пунктов газоснабжением, строительство и реконструкцию систем теплоснабжения, поддержание продовольственной безопасности и создание условий для массовой занятости в сельской местности.

Для развития транспортной инфраструктуры и логистики запланировано финансирование строительства и реконструкции дорог, обновление подвижного состава и приобретение пассажирских вагонов. Также предусматривается финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности, для обеспечения обороноспособности и безопасности страны дополнительно выделяются средства на модернизацию армии и улучшения условий военной службы.

️Глава государства подчеркнул важность усиления контроля над расходованием бюджетных средств в целях обеспечения максимального социально-экономического эффекта.

Отметим, в январе премьер-министр Алихан Смаилов высказался о дефиците бюджета Казахстана и обслуживании госдолга. В этом году, по его словам, дефицит бюджета составит 2,7% к ВВП, или 3,2 трлн тенге. С учетом необходимости погашения ранее привлеченных займов потребность в заимствовании составит 5,7 трлн тенге.

Добавим также, что в конце 2022 года парламент утвердил трехлетний бюджет Казахстана - на 223-2025 годы. Позже Токаев подписал закон о трехлетнем бюджете.

Как уточняется на сайте Ekonomist.kz, государственный бюджет – это совокупность финансовых смет всех государственных органов в котором определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счет государственной казны, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну.

Говоря простыми словами, государственный бюджет — это план расходов и доходов государства на период. Государственный бюджет является одним из наиболее важных элементов государственной деятельности.

Источники доходов государства, согласно информации на портале, можно условно разделить на 3 большие группы:

налоговые поступления - та часть бюджета, которая пополняется за счет персональных доходов населения, а также налогов от предпринимательской деятельности; доходы за счет государственной собственности: к примеру, если у государства есть какое-либо здание или сооружение, которое оно сдает в аренду частному сектору, то денежные средства от аренды являются государственными доходами. доходы, получаемые за счет осуществления международных операций. К примеру, когда государство занимает деньги другому государству под процент, то выплаты по процентам пополняют государственную казну. Или, когда бизнесмены из другого государства ввозят свою продукцию на территорию нашего государства, они платят таможенные сборы, которые также пополняют государственную казну.

Согласно информации на портале eGov, расходы республиканского бюджета осуществляются по следующим направлениям:

государственные функции общего характера;

оборона, общественный порядок, безопасность;

правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность;

образование;

здравоохранение;

социальная помощь и социальное обеспечение;

культура, спорт, туризм и информационное пространство;

агропромышленный комплекс, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории и охрана окружающей среды, земельные отношения;

промышленность, недропользование, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;

энергосбережение и повышение энергоэффективности;

транспорт и коммуникации;

регулирование экономической деятельности;

жилищно-коммунальное хозяйство;

прочие направления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011003-tokaev-prinyal-premer-ministra-alihana-smailova/