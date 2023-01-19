"Это – колоссальная сумма": Смаилов высказался о дефиците бюджета Казахстана

Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Глава правительства РК Алихан Смаилов на коллегии Минфина высказался о дефиците бюджета Казахстана и обслуживании госдолга, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов заявил, что важный вопрос – это привлечение средств для финансирования дефицита бюджета и обслуживания государственного долга.

В этом году, по его словам, дефицит бюджета составит 2,7% к ВВП или 3,2 трлн тенге. С учетом необходимости погашения ранее привлеченных займов потребность в заимствовании составит 5,7 трлн тенге.

"Это – колоссальная сумма. Поэтому финансировать дефицит нужно преимущественно за счет внутреннего заимствования в национальной валюте. Так мы нивелируем валютные риски и будем развивать внутренний рынок", – отметил глава кабмина.

Он также указал на необходимость использовать весь потенциал привлечения средств для финансирования дефицита бюджета, в том числе выход на внешние рынки.

"Работа в данном направлении должна быть выстроена таким образом, чтобы не было кассовых разрывов при исполнении бюджета, а все долговые индикаторы находились на безопасном уровне", – резюмировал Алихан Смаилов.

Как пишет сайт Ekonomist.kz, дефицит государственного бюджета – это ситуация, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2006033-eto-kolossalnaya-summa-smailov-vyskazalsya-o-defitsite-byudzheta-kazahstana/