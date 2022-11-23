Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана

Здание мажилиса в столице. Фото: parlam.kz

Депутаты мажилиса согласились с изменениями и дополнениями, внесенными сенаторами в проект закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Анатолий Бойчин сообщил, что в законопроект "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" сенат внес 57 поправок на общую сумму 71,8 млрд тенге, в том числе:

в 2023 году – 30 млрд. тенге;

в 2024 году – 29 млрд. тенге;

в 2025 году – 12,8 млрд. тенге.

"Данные расходы направлены на развитие автомобильных дорог, обеспечение населения питьевой водой и природным газом, а также поддержку регионов.

Поправки, внесенные сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета, и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики и решение задач, поставленных главой государства", — отметил он.

Таким образом, главный финансовый документ считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись главе государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998624-parlament-prinyal-trehletniy-byudzhet-kazahstana/