Токаев дал ряд поручений главе "Казахтелеком"

Касым-Жомарт Токаев и Куанышбек Есекеев. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президенту была представлена информация об основных финансово-экономических показателях группы компаний АО "Казахтелеком" по итогам 2022 года и о перспективных проектах, планируемых к реализации.

Как сообщил Куанышбек Есекеев, АО "Казахтелеком" завершило прошлый год с ростом основных финансово-экономических показателей, что позволяет в 2023 году приступить к реализации ряда масштабных проектов.

Основным из них станет строительство сети 5G, которое будет осуществлять консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл". Дочерние компании телеком-оператора должны до 2027 года развернуть по всей стране более 7 тысяч базовых станций. В текущем году в Астане, Алматы и Шымкенте будут введены в эксплуатацию 486 станций.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о продолжении работы над международным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту "Азербайджан – Казахстан" в кооперации с "AzerTelecom".

В этом году также будут реализованы проекты по дальнейшему обеспечению интернетом сел, переводу казахстанских абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику и обеспечению жителей многоэтажных домов высокоскоростным интернетом по технологии GPON.

️Глава государства акцентировал внимание на важности своевременного и качественного исполнения запланированных проектов для населения и экономики страны. Помимо этого, он дал ряд конкретных поручений в части дальнейшего развития сетей телекоммуникаций в городах и сельской местности, а также наращивания сетевой инфраструктуры в международном трафике данных для повышения транзитного потенциала Казахстана.

Напомним, ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказывал, как будет развиваться технология 5G в Казахстане, а также отвечал на опасения казахстанцев по поводу установки базовых станций для связи.

В конце 2022 года замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек рассказал, кто сможет первым воспользоваться 5G в Казахстане после его внедрения.

Что такое 5G?

Согласно информации Британской энциклопедии, 5G - телекоммуникационная технология пятого поколения. Впервые она была представлена в 2019 году.

Технология 5G обеспечивает более быструю связь с более высокой пропускной способностью, повышая производительность телефонных звонков, потокового вещания, видеоконференций, игр и приложений.

Данная технология улучшает обработку данных для более современных цифровых операций, таких как машинное обучение (ML), искусственный интеллект (AI), виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR), повышая производительность и удобство работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010608-tokaev-dal-ryad-porucheniy-glave-kazahteleom/