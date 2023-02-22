Предложения по развитию национальной идентичности в Казахстане представили Токаеву

Талгат Калиев на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая при президенте Республики Казахстан, директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева.

Талгат Калиев представил главе государства свои предложения по развитию национальной идентичности в рамках проводимых в стране реформ.

Политолог также рассказал о роли мозговых центров в общественной жизни и о работе Института прикладных этнополитических исследований.

Национальный курултай в Казахстане

Напомним, что в марте 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента озвучил идею создания Национального курултая.

"Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства, национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать национальный курултай, который будет масштабным по составу", – сказал тогда президент.

Новая структура, по его словам, продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне.

В июне прошлого года глава государства определил состав и задачи Национального курултая.

Согласно тексту указа, Национальный курултай является консультативно-совещательным органом.

Основной целью его деятельности является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Задачи Национального курултая:

выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей;

обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов;

осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

Также ранее госсоветник Ерлан Карин объяснял, в чем отличия между НСОД и Национальным курултаем.

"Если в Национальном совете общественного доверия предметом дискуссии были текущие социально-экономические проблемы, вопросы политического реформирования, то в Национальном курултае предметом обсуждения станут вопросы долгосрочного характера, касающиеся дальнейшего развития общественной консолидации на основе общенациональных ценностей", – пояснял Карин.

Всего, по его словам, в состав данного органа вошли 117 человек, среди которых много известных общественных деятелей, ученых, деятелей культуры.

16 июня 2022 года в Улытауской области прошло первое заседание Национального курултая под председательством главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010452-predlozheniya-po-razvitiyu-natsionalnoy-identichnosti-v-kazahstane-predstavili-tokaevu/