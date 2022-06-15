Чем Национальный курултай отличается от НСОД, объяснил Карин

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Государственный советник Казахстана Ерлан Карин в своем официальном Тelegram-канале рассказал о целях создания Национального курултая в нашей стране.

Карин подчеркнул, что сегодня главой государства был подписан указ о создании Национального курултая, которым утверждены его положение и состав.

В состав данного органа вошли 117 человек, отмечается, что среди них много известных общественных деятелей, ученых, деятелей культуры.

Кроме того, в состав Национального курултая вошли по одному представителю от каждого регионального общественного совета.

"Таким образом, эта диалоговая площадка замыкает на себе всю систему местных общественных советов", - отметил Карин.

Госсоветник подчеркнул, что Национальный совет общественного доверия завершил свою работу, но основной костяк его членов вошел в состав Национального курултая.

Карин рассказал о целях создания такого органа.

"Национальный курултай призван стать диалоговой платформой для поиска и выработки идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации", - написал он.

Госсоветник обратил внимание на отличия между НСОД и Национальным курултаем.

"Если в Национальном совете общественного доверия предметом дискуссии были текущие социально-экономические проблемы, вопросы политического реформирования, то в Национальном курултае предметом обсуждения станут вопросы долгосрочного характера, касающиеся дальнейшего развития общественной консолидации на основе общенациональных ценностей", - пояснил Карин.

Высказался государственный советник и том, как формируется состав нового органа.

"Национальный курултай – консультативно-совещательный орган при президенте страны. Соответственно, предложения по его составу готовятся администрацией главы государства. И на заседаниях Национального курултая принимают участие только члены Национального курултая.

Должен подчеркнуть, что работа в Национальном курултае осуществляется на общественных началах. Кроме того, в работе курултая предусмотрен принцип ротации участников. Это позволит в будущем поэтапно привлечь и других общественников", - пояснил он.

Также Карин обратил внимание граждан на то, что создана специальная онлайн-платформа, на которую все казахстанцы могут направить свои предложения в секретариат Национального курултая.

По его словам, новый орган станет ядром общенациональной консолидации граждан, готовых внести свой вклад в строительство обновленного Казахстана.

Напомним, что глава государства подписал указ о создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан.

Первое заседание Национального курултая состоится завтра, 16 июня, в новообразованной Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974195-chem-natsionalnyy-kurultay-otlichaetsya-ot-nsod-obyasnil-karin/