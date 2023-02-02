Партии "Байтак" и Respublica будут участвовать в выборах депутатов маслихатов во всех регионах

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В Центризбиркоме Казахстана приняли постановление о допуске партии "Байтак" и Respublica к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов РК во всех регионах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров на заседании ведомства сообщил, что согласно представленной информации о создании филиалов в регионах разработано постановление о некоторых вопросах допуска партии "Байтак" к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов РК по партийным спискам, предусматривается участие данной партии в выборах в Абайской, Акмолинской, Жетысуской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

"С учетом ранее принятых решений о допуске к участию в выборах, партия "Байтак" получила возможность участия во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам во всех регионах республики.

Постановление о допуске партии Respublica к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам в Атырауской области. С учетом ранее принятых постановлений партия Respublica может участвовать в выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам во всех регионах республики", – резюмировал глава ЦИК РК.

Напомним, партию Respublica зарегистрировали в середине января, а "Байтак" была зарегистрирована в ноябре.

Ранее глава ЦИК сообщал, что новые партии допустили к выборам в маслихаты в ряде областей, но не по всему Казахстану. Тем не менее он отмечал, что объединения имеют возможность в период выдвижения открыть свои филиалы и представительства в регионах и при их регистрации получить разрешение на участие в соответствующих выборах депутатов маслихатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007739-partii-baytak-i-respublica-budut-uchastvovat-v-vyborah-deputatov-maslihatov-vo-vseh-regionah/