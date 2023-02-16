Смаилов ответил на предложение депутатов назначать акимов на один пятилетний срок

Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Глава кабмина Алихан Смаилов высказался о предложении депутатов ограничить срок полномочий акимов регионов и городов на пять лет. Ответ премьер-министра на депутатский запрос появился на официальном интернет-ресурсе мажилиса парламента РК.

В январе текущего года мажилисмены предложили ограничить для акимов областей и городов республиканского значения период пребывания в должности одним пятилетним сроком.

"Согласно статье 87 Конституции Республики Казахстан акимы областей, городов республиканского значения и столицы (далее – акимы) назначаются на должность президентом с согласия депутатов маслихатов. Президент вправе по своему усмотрению освобождать от должностей акимов. Аналогичные нормы закреплены Конституционным законом "О президенте Республики Казахстан" и законом "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан". Учитывая вышеизложенное, назначение и освобождение от должности акимов является прерогативой главы государства", – ответил премьер-министр.

Кроме того, депутаты считают, что главы регионов и городов должны выходить из политических партий на период пребывания в должности.

Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос сообщил, что предложение по приостановлению членства акимов в политической партии требует дополнительного изучения с учетом передового мирового опыта.

Ранее депутат мажилиса Ерлик Омиргали предложил ограничить нахождение в должности акимов одним пятилетним сроком, а также запретить акимам членство в политических партиях на период пребывания в этой должности.

Напомним, в марте 2022 года в своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести закон, запрещающий президенту состоять в партиях в период его полномочий.

Также глава государства заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

26 апреля 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем выходе из партии Amanat. А в ноябре стало известно, что акимы всех уровней больше не занимают должности в данной партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009721-smailov-otvetil-na-predlozhenie-deputatov-naznachat-akimov-na-odin-pyatiletniy-srok/