Акимы всех уровней в Казахстане больше не занимают должности в партии Amanat

Чиновник. Иллюстративное фото: Frank Armstrong/Getty Images

Вопрос об освобождении акимов от занимаемых должностей председателей филиалов партии Amanat обсудили в региональных и территориальных филиалах в ходе партийных конференций, сообщается в .

В марте текущего года в своем Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября.

По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов Amanat, а также не входят в составы бюро политических советов и политических советов соответствующих филиалов партии.

"Данные меры являются логичным продолжением реализации курса политических реформ, объявленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Уверены, это даст импульс партийной конкуренции, что особенно актуально в свете предстоящих выборов в мажилис и маслихаты всех уровней", - заявил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

Напомним, также в ходе мартовского послания предложил ввести закон, запрещающий президенту состоять в партиях.

26 апреля Касым-Жомарт Токаев вышел из состава партии Amanat.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998835-akimy-vseh-urovney-v-kazahstane-bolshe-ne-zanimayut-dolzhnosti-v-partii-amanat/