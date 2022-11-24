Акимы всех уровней в Казахстане больше не занимают должности в партии Amanat
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Вопрос об освобождении акимов от занимаемых должностей председателей филиалов партии Amanat обсудили в региональных и территориальных филиалах в ходе партийных конференций, сообщается в официальном Facebook-аккаунте партии Amanat.
В марте текущего года в своем Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября.
По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов Amanat, а также не входят в составы бюро политических советов и политических советов соответствующих филиалов партии.
"Данные меры являются логичным продолжением реализации курса политических реформ, объявленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Уверены, это даст импульс партийной конкуренции, что особенно актуально в свете предстоящих выборов в мажилис и маслихаты всех уровней", - заявил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.
Напомним, также в ходе мартовского послания предложил ввести закон, запрещающий президенту состоять в партиях.
26 апреля Касым-Жомарт Токаев вышел из состава партии Amanat.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998835-akimy-vseh-urovney-v-kazahstane-bolshe-ne-zanimayut-dolzhnosti-v-partii-amanat/