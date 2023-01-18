Ограничить срок работы акимов предложил депутат

Рабочий стол. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Ерлик Омиргали на пленарном заседании палаты попросил ограничить нахождение в должности акимов одним пятилетним сроком, а также запретить акимам членство в политических партиях на период пребывания в этой должности, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлик Омиргали в своем депутатском запросе на имя премьер-министра сообщил, что одной из острейших проблем государства стала монополизация не только экономики, но и политики.

"Именно против этой практики был направлен целый ряд конституционных инициатив президента Касым-Жомарта Токаева, начиная от запрета главе государства состоять в политической партии, а акимам возглавлять местные филиалы партии власти, и заканчивая участием в разных парламентских партиях в составе правительства.

Естественным развитием этого направления послужило введение однократной каденции президента. Нужно отметить, что указанные изменения в Конституцию вызвали большой интерес в обществе. Граждане активно обсуждали и поддерживали эти новеллы", - заявил депутат.

Между тем, по его словам, в обществе требуют применить аналогичный подход и к акимам, поскольку, как выразился мажилисмен, на уровне областей и городов отмечается значительная концентрация власти в их руках.

Речь идет не просто о запрете возглавлять филиалы партий, но и о выходе акимов из партии власти на период занятия должности по аналогии с президентом. А также об определении максимально однократного срока, который должен быть меньше президентского.

"Согласно закону о местном государством управлении и самоуправлении, акимы являются представителями президента на местах. В этой связи возникает правовая коллизия - как могут являться членами партии представители того, кому самому запрещено состоять в партиях? Разве их статус выше президента?" - задался вопросом Ерлик Омиргали.

В связи с этим он предложил кабмину инициировать нормы о запрете акимам быть членами политических партий на период пребывания в этой должности, а также об ограничении нахождения в должности акимов областей и городов республиканского значения одним пятилетним сроком.

Напомним, в марте прошлого года в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил ввести закон, запрещающий президенту состоять в партиях в период его полномочий.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

26 апреля 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев вышел из состава партии Amanat. А в ноябре стало известно, что акимы всех уровней в Казахстане больше не занимают должности в данной партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005815-ogranichit-srok-raboty-akimov-predlozhil-deputat/