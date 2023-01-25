Назначенным Токаевым депутатам сената вручили значки и удостоверения
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Глава ЦИК РК Нурлан Абдиров на заседании ведомства объявил о регистрации депутатов сената парламента РК, назначенных накануне президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент NUR.KZ.
Абдиров напомнил, что 14 января от каждого региона были избраны 20 депутатов сената, а вчера президент своими указами назначил еще 10 сенаторов.
Согласно указам главы государства, депутатами сената парламента РК были назначены:
- Больгерт Евгений Андреевич;
- Кузиев Закиржан Пирмухамедович;
- Ниязова Нурия Исмагиловна;
- Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;
- Шиповских Геннадий Геннадиевич;
- Асанов Жакип Кажманович;
- Ашимбаев Маулен Сагатханулы;
- Жусип Нурторе Байтелесович;
- Калтаева Ляззат Молдабековна;
- Шакиров Аскар Оразалиевич.
"Вы стали депутатами парламента РК - высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть", – сказал глава ЦИК.
Он также добавил, что в связи с проведением внеочередных выборов в мажилис, назначенных на 19 марта текущего года, сенаторы будут выполнять законодательные функции по принятию законов для всего парламента.
После глава Центризбиркома пожелал новоиспеченным сенаторам удачи в деятельности и вручил им удостоверение депутата сената и нагрудный значок депутата парламента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006693-naznachennym-tokaevym-deputatam-senata-vruchili-znachki-i-udostovereniya/