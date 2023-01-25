Назначенным Токаевым депутатам сената вручили значки и удостоверения

Заседание ЦИК РК. Фото: NUR.KZ

Глава ЦИК РК Нурлан Абдиров на заседании ведомства объявил о регистрации депутатов сената парламента РК, назначенных накануне президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент NUR.KZ.

Абдиров напомнил, что 14 января от каждого региона были избраны 20 депутатов сената, а вчера президент своими указами назначил еще 10 сенаторов.

Согласно указам главы государства, депутатами сената парламента РК были назначены:

Больгерт Евгений Андреевич;

Кузиев Закиржан Пирмухамедович;

Ниязова Нурия Исмагиловна;

Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;

Шиповских Геннадий Геннадиевич;

Асанов Жакип Кажманович;

Ашимбаев Маулен Сагатханулы;

Жусип Нурторе Байтелесович;

Калтаева Ляззат Молдабековна;

Шакиров Аскар Оразалиевич.

"Вы стали депутатами парламента РК - высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть", – сказал глава ЦИК.

Он также добавил, что в связи с проведением внеочередных выборов в мажилис, назначенных на 19 марта текущего года, сенаторы будут выполнять законодательные функции по принятию законов для всего парламента.

После глава Центризбиркома пожелал новоиспеченным сенаторам удачи в деятельности и вручил им удостоверение депутата сената и нагрудный значок депутата парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006693-naznachennym-tokaevym-deputatam-senata-vruchili-znachki-i-udostovereniya/