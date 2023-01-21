Более 1 млн тенге составит избирательный взнос для кандидатов в депутаты мажилиса

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов сообщил, что политические партии должны будут внести за каждого включенного в списки кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов соответствующий избирательный взнос, передает корреспондент NUR.KZ.

Утемисов рассказал о порядке выдвижения по одномандатным территориальным округам.

"Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты мажилиса, вносят из средств политической партии на счет ЦИК РК избирательный взнос в размере 15 минимальных заработных плат, или 1 млн 50 тысяч тенге, за каждое лицо, включенное в партийные списки. "Одномандатники" вносят взнос в том же размере", – добавил он.

При этом спикер отметил, что избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов мажилиса парламента пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

"Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты маслихатов, вносят из своих средств в акиматы на местах избирательный взнос в пятикратном размере МЗП, или 350 тысяч тенге, за каждое лицо, включенное в партийные списки. "Одномандатники" вносят взнос в том же размере", – заявил спикер.

По его словам, внесенный взнос возвращается политической партии только в двух случаях:

если по итогам выборов политическая партия набрала не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

в случае смерти единственного кандидата, включенного в партийный список.

Во всех остальных случаях взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Напомним, выборы и в мажилис, и в маслихаты всех уровней пройдут в один день - 19 марта.

Сегодня стало известно, что ЦИК допустила к участию в выборах в мажилис следующие политические партии:

Партию Amanat; ️

Демократическую партию Казахстана "Ак жол"; ️

Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл"; ️

Общенациональную социал-демократическую партию; ️

Народную партию Казахстана; ️

Казахстанскую партию зеленых "Байтак"; ️

Партию Respublica.

Но при этом двум партиям участие в выборах ограничили. Партию "Байтак" допустили к участию только в выборах депутатов маслихатов Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. Причина - в отсутствии соответствующих структурных подразделений. По этой же причине не допущена к участию на выборах депутатов маслихатов партия Respublica.

Зеленая партия "Байтак" была официально зарегистрирована в конце ноября, а о регистрации в Минюсте партии "Respublica" сообщили 18 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006244-bolee-1-mln-tenge-sostavit-izbiratelnyy-vznos-dlya-kandidatov-v-deputaty-mazhilisa/