Еще две партии могут допустить к участию в выборах в мажилис

Заседание мажилиса. Фото: instagram.com/mazhilis.kz

Сейчас к участию в выборах депутатов в мажилис, которые состоятся 19 марта, допущены семь политических партий. Тем не менее к гонке могут присоединиться еще две – об этом сообщил на брифинге цлен ЦИК РК Шавхат Утемисов, передает корреспондент NUR.KZ.

Утемисов напомнил, что на сегодня в Казахстане зарегистрированы 7 политических партий – Партия Amanat, Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и Партия Respublica.

Все они, как отметил спикер, получили допуск к выборам в депутаты мажилиса.

"В настоящее время двум партиям выданы соответствующие подтверждающие документы. Далее зависит от них: если они успеют зарегистрироваться до 8 февраля, будет принято соответствующее решение.

Двум политическим партиям выданы подтверждающие документы. Следующий этап - это проведение съезда. Это – партии "Ел тағдыры", "Ұрпақтар жалғастығы".

Если до 8 февраля будут зарегистрированы еще партии, их документы будут соответствовать закону, то они смогут участвовать в выборах", – пояснил он.

Вместе с выборами в мажилис 19 марта состоятся и выборы депутатов в маслихаты. К участию в них допущены 5 партий – все, помимо "Байтак" и Respublica. У первой нет соответствующих структурных подразделений в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях, а у второй их нет вовсе.

Напомним, партию Respublica зарегистрировали всего несколько дней назад, а "Байтак" была зарегистрирована в ноябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006243-esche-dve-partii-mogut-dopustit-k-uchastiyu-v-vyborah-v-mazhilis/