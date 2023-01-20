АДГС устранит лазейку, из-за которой обматеривший своих коллег аким избежал наказания

Марат Токжанов. Фото: evrazia-ural.ru

Глава АДГС Дархан Жазыкбаев на пресс-конференции рассказал, что стало с акимом из ЗКО Маратом Токжановым, который нецензурно отчитывал своих подчиненных, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе пресс-конференции журналисты напомнили об инциденте с акимом района Байтерек ЗКО, который нецензурно отчитывал своих подчиненных. В АДГС тогда заявили, что его не будут привлекать к ответственности, потому что истек срок давности.

В связи с этим журналисты поинтересовались у представителя АДГС, не является ли это лазейкой для ухода от ответственности в таких ситуациях.

"Есть такие лазейки, я согласен с вами", – заявил в ответ Дархан Жазыкбаев.

Но сразу добавил, что такие кейсы рассматривает комиссия по этике и совет по этике.

"Все эти органы коллегиальные - там есть представители СМИ, общественники, депутаты, и они коллегиально принимают решение. В связи с этим я не могу рекомендовать или ходатайствовать какие-то рекомендации, потому что это будет вмешательством в работу комиссии по этике. Раз комиссия по этике приняла такое решение… но это я считаю, что какие-то есть лазейки, над этим мы будем работать", – добавил глава АДГС.

Он заявил, что в ведомстве будут вносить корректировки, чтобы такого не было в будущем. Но о каких точно мерах идет речь, озвучивать не стал.

Напомним, в ноябре прошлого года в распоряжении СМИ оказалась аудиозапись с совещания акима района Байтерек в Западно-Казахстанской области Марата Токжанова. Запись длится 1 час 20 минут, в течение всего этого времени чиновник использовал нецензурные выражения.

В Агентстве РК по делам государственной службы сообщили, что в отношении акима начато служебное расследование.

А позже в ведомстве заявили, что дисциплинарное дело в отношении чиновника прекращено из-за того, что истек срок наложения дисциплинарного взыскания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006155-chto-stalo-s-materyaschimsya-akimom-iz-zko-rasskazal-glava-adgs/