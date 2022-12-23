"Полтора часа сплошного мата": чем закончилась скандальная история с акимом из ЗКО

Марат Токжанов. Фото: gov.kz

Стало известно, чем закончилась история с акимом района Байтерек Маратом Токжановым, который весной 2022 года на совещании с подчиненными больше часа выражался нецензурной бранью. Подробности сообщили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО, передает "Уральская неделя".

По информации ведомства, дисциплинарное дело в отношении чиновника прекращено из-за того, что истек срок наложения дисциплинарного взыскания.

Во время служебного расследования была установлена точная дата совещания. Оказалось, что оно состоялось 3 апреля 2022 года.

"В соответствии с приказом председателя Агентства по делам государственной службы проведено служебное расследование. По итогам рассмотрения материалов Комиссией по этике установлен факт нарушения норм Этического кодекса государственных служащих со стороны акима района Байтерек Токжанова.

Вместе с тем, в связи с истечением сроков наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, дисциплинарное дело в отношении Токжанова прекращено", - сообщили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО.

В ведомстве объяснили, что на основании ст.45 Закона "О государственной службе в РК" дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

"С учетом периодов временной нетрудоспособности Токжанова и его нахождения в трудовом отпуске при обнаружении проступка истекли сроки давности привлечения к дисциплинарной ответственности", - пояснили в департаменте.

Напомним, ранее аудиозапись с совещания акима района Байтерек слили в Сеть. Она длилась 1 час 20 минут, в течение всего этого времени чиновник использовал нецензурные выражения.

Позже стало известно, что начато служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002798-poltora-chasa-sploshnogo-mata-chem-zakonchilas-skandalnaya-istoriya-s-akimom-iz-zko/