Назарбаева лишат звания почетного сенатора

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Сенат избрал членов совместной комиссии палат парламента по проекту Конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", передает корреспондент NUR.KZ.

В комиссию вошли следующие депутаты:

Владимир Волков;

Султанбек Макежанов;

Дуйсенгазы Мусин.

Документ планируют рассмотреть завтра на совместном заседании палат парламента.

Позже в кулуарах сената спикер палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал утрату закона.

"Завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон "О Первом Президенте Елбасы". В дальнейшем вопрос был по званию почетный сенатор (лишению Назарбаева звания "почетный сенатор" - прим.ред.). Учитывая, что из Конституции это убрали, что закон готовится на то, чтобы поставить его на утрату, звание "почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента.

Все это - действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума", — резюмировал Ашимбаев.

Напомним, ранее Конституционный суд Казахстана вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу.

Какими именно привилегиями обладал Нурсултан Назарбаев согласно этому закону и каких теперь может лишиться, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005080-nazarbaeva-lishat-zvaniya-pochetnogo-senatora/