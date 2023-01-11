Совместное заседание палат парламента созвал Кошанов

Здание парламента. Фото: parlam.kz

Совместное заседание палат парламента созвал председатель мажилиса Ерлан Кошанов, передает официальный интернет-ресурс мажилиса парламента Республики Казахстан.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 13 января 2023 года в 10 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

Напомним, предыдущий созыв совместного заседания палат парламента РК состоялся в декабре прошлого года.

Сегодня мы также писали, что мажилисмен Арман Кожахметов высказался о возможности роспуска нижней палаты парламента Казахстана. По его словам, президент ранее говорил о том, что в первом полугодии будет принято решение о роспуске мажилиса. Однако Кожахметов затруднился назвать точную дату, и лишь предположил, что это может произойти уже в текущем месяце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004984-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-sozval-koshanov/