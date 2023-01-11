Мажилис могут распустить уже в январе, заявил депутат

Здание мажилиса в столице. Фото: parlam.kz

Депутат Арман Кожахметов в кулуарах мажилиса высказался о возможности роспуска нижней палаты парламента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Кожахметов отметил, что ранее президент говорил о том, что в первом полугодии будет принято решение о роспуске мажилиса.

"Все для этого подготовлено, я имею ввиду нормативно-правовую базу: в соответствующие законы внесены изменения в части, что будет смешанная система выборов как в маслихаты, так и в мажилис парламента. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время", – заявил он.

Однако он затруднился назвать точную дату, и лишь предположил, что это может произойти уже в текущем месяце.

"Пока сроков не знаю. Возможно, в этом месяце", – добавил парламентарий.

На вопрос же о том, будет ли он бороться за депутатское кресло на предстоящих выборах в мажилис, Кожахметов заявил, что такое решение будет принято партией, членом которой он является.

"Это решит партия, я – член партии Amanat. На съезде будет определен список тех кандидатов, которые будут бороться за эти места", – пояснил он.

Напомним, что во время своего сентябрьского послания народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2023 году в Казахстане пройдут выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

Кроме того, во время выступления с посланием к народу Казахстана 16 марта 2022 года он предложил наделить нижнюю палату парламента Казахстана правом принимать законы.

Также 14 января пройдут выборы в сенат парламента в Казахстане.

Добавим, что парламент Казахстана – это высший представительный орган, осуществляющий законодательные функции. Он состоит из двух палат: сената и мажилиса. Об этом сообщается на официальном сайте мажилиса парламента РК.

Председателем мажилиса на данный момент является Ерлан Кошанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004964-deputat-mazhilisa-vyskazalsya-o-vozmozhnom-sroke-rospuska-palaty/