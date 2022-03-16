Мажилис наделят правом принимать законы

Здание парламента Казахстана. Фото: пресс-служба мажилиса

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием к народу Казахстана предложить наделить нижнюю палату парламента Казахстана правом принимать законы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом. Следовательно, именно мажилис наделяется правом принимать законы", - сказал глава государства.

Также он заявил. что "президентскую квоту в сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в парламенте".

"Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в сенате с 15 до 10 депутатов.

Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Таким образом мы упраздним квоту АНК в мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точек зрения. Эта квота переносится в сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в мажилисе уменьшится. Лучше меньше, да лучше", - считает президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960984-mazhilis-nadelyaet-pravom-prinimat-zakony/